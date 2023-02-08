Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar...

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulunuyor. Erdoğan, depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi derinden sarsan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde etkilenen bölgeleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Depremden ağır hasar alan Hatay'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin güncel sayısını 9 bin 57 olarak açıkladı. Ayrıca Erdoğan, 6444 binanın yıkıldığını da bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında, depremzedelere ilk etapta 10 bin TL yardım yapılacağını ve en kısa sürede yıkılan binaları yeniden inşa edeceklerinin de sözünü verdi.

Kaynak: vatandanhaber.com

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