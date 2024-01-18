Son Dakika… Erdoğan Açıkladı: Akp’nin Ankara Adayı Turgut Altınok, İzmir Adayı Hamza Dağ

Cumhurbaşkanı Erdoğan; AKP’nin İzmir adayının Hamza Dağ, Ankara adayının ise Turgut Altınok olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; AKP’nin İzmir adayının Hamza Dağ, Ankara adayının ise Turgut Altınok olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’da; AKP Aday Tanıtım Toplantısında konuştu. Erdoğan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Hamza Dağ'ın ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı adaylar şöyle:

Adana - Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman – Ziya Polat

Afyonkarahisar – Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı - Mehmet Salih Aydın

Aksaray – Evren Dinçer

Amasya – Mehmet Uyanık

Antalya – Hakan Tütüncü

Ardahan – Yunus Baydar

Batman – Adil Sebati Ceylan

Bayburt – Mete Memiş

Bilecik - Mustafa Yaman

Bolu – Muhammed Emin Demirkol

Burdur - Mehmet Şimşek

Çorum - Halil İbrahim Aşgın

Diyarbakır - Mehmet Halis Bilden

Gaziantep – Fatma Şahin

Gümüşhane – Ercan Çimen

Hakkari – İsmet Ölmez

Hatay – Mehmet Öntürk

Iğdır – Ülkü Öcal

Kahramanmaraş - Fırat Görgel

Karabük – Özkan Çetinkaya

Karaman – Mevlüt Akgün

Kayseri – Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale – Mehmet Saygılı

Kırşehir – Osman Arslan

Kilis – Reşit Polat

Konya – Uğur İbrahim Altay

Kütahya – Kamil Saraçoğlu

Malatya – Sami Er

Mardin – Abdullah Erin

Muş – Feyat Asya

Nevşehir – Mehmet Savran

Niğde – Emrah Özdemir

Sakarya – Yusuf Alemdar

Siirt – Ekrem Olğaç

Sivas – Hilmi Bilgin

Şanlıurfa – Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak – Mehmet Yarka

Tekirdağ – Cüneyt Yüksel

Trabzon - Ahmet Metin Genç

Tunceli – Erkan Eroğlu

Uşak – Mehmet Çakın

Van – Abdulahat Arvas

Yozgat - Celal Köse

Zonguldak - Ömer Selim Alan

Anka Haber Ajansı