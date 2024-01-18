Son Dakika… Erdoğan Açıkladı: Akp’nin Ankara Adayı Turgut Altınok, İzmir Adayı Hamza Dağ
Cumhurbaşkanı Erdoğan; AKP’nin İzmir adayının Hamza Dağ, Ankara adayının ise Turgut Altınok olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; AKP’nin İzmir adayının Hamza Dağ, Ankara adayının ise Turgut Altınok olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’da; AKP Aday Tanıtım Toplantısında konuştu. Erdoğan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Hamza Dağ'ın ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı adaylar şöyle:
Adana - Fatih Mehmet Kocaispir
Adıyaman – Ziya Polat
Afyonkarahisar – Hüseyin Ceylan Uluçay
Ağrı - Mehmet Salih Aydın
Aksaray – Evren Dinçer
Amasya – Mehmet Uyanık
Antalya – Hakan Tütüncü
Ardahan – Yunus Baydar
Batman – Adil Sebati Ceylan
Bayburt – Mete Memiş
Bilecik - Mustafa Yaman
Bolu – Muhammed Emin Demirkol
Burdur - Mehmet Şimşek
Çorum - Halil İbrahim Aşgın
Diyarbakır - Mehmet Halis Bilden
Gaziantep – Fatma Şahin
Gümüşhane – Ercan Çimen
Hakkari – İsmet Ölmez
Hatay – Mehmet Öntürk
Iğdır – Ülkü Öcal
Kahramanmaraş - Fırat Görgel
Karabük – Özkan Çetinkaya
Karaman – Mevlüt Akgün
Kayseri – Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale – Mehmet Saygılı
Kırşehir – Osman Arslan
Kilis – Reşit Polat
Konya – Uğur İbrahim Altay
Kütahya – Kamil Saraçoğlu
Malatya – Sami Er
Mardin – Abdullah Erin
Muş – Feyat Asya
Nevşehir – Mehmet Savran
Niğde – Emrah Özdemir
Sakarya – Yusuf Alemdar
Siirt – Ekrem Olğaç
Sivas – Hilmi Bilgin
Şanlıurfa – Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak – Mehmet Yarka
Tekirdağ – Cüneyt Yüksel
Trabzon - Ahmet Metin Genç
Tunceli – Erkan Eroğlu
Uşak – Mehmet Çakın
Van – Abdulahat Arvas
Yozgat - Celal Köse
Zonguldak - Ömer Selim Alan
Anka Haber Ajansı