Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem! Çok sayıda il depremi hissetti

Türkiye'nin bir çok ilinde hissedilen depremle ilgili yeni gelişmeler. Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi

En Son Haber'de aktarılanlara göre; Saat 04:17 'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Göçük altında kalanlar olduğu söyleniyor



Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre, merkez üssü Kahramanmaraş dahil bazı illerde evlerin yıkıldığı ve göçük altında kalanların olduğu öğrenildi.

Kandilli'ye göre merkez üssü Gaziantep, büyüklüğü 7.5



Kandillli'nin verilerine göre ise deprem Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Sofalaca köyü merkezli ve 7.5 büyüklüğünde kaydedildi.

Deprem Birçok ilde hissedildi



Deprem, Kahramanmaraş dahil birçok çevre ilde hissedildi..

PANİK HAVASI HAKİM

Bölgede panik havası hakim. Yetkililerden gelen açıklamalar merakla bekleniyor. Öte yandan bazı kentlerde de deprem sonrasında yangın çıktığına dair bilgiler var. Özellikle Kahramanmaraş'tan yangın haberleri geliyor.