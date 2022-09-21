'sosyal Medya' Cinayeti Sanığına Müebbet İstemi

Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışmaları sonrası otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk'ü (48) balkondan pompalı tüfekle öldüren Yiğit Ahmet Acar (30) hakkında ömür boyu hapis cezası istendi.

Olay, 20 Ekim 2021'de, Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Yiğit Ahmet Acar ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştı. Tartışma üzerine Erdoğan Öztürk, 07 YTP 07 plakalı otomobiliyle Acar'ın evinin önüne geldi. Öztürk ile Acar, evin önünde de tartışmaya devam etti. Yiğit Ahmet Acar, 2'nci kattaki evinin balkonuna çıkarak, 30 metreden pompalı tüfekle Öztürk'ün bulunduğu araca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Öztürk'e isabet etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Yiğit Ahmet Acar, mahkemece tutuklanırken, hakkında dava açıldı.

'ADALETE SIĞINIYORUZ'

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yiğit Ahmet Acar katılırken, taraf avukatları ve mağdur yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşmada Erdoğan Öztürk'ün eşi Kıymet Öztürk, "Adalete güveniyoruz" derken, anne Ü.A. ise "Yüksek adalete sığınıyoruz" diye konuştu. Mütalaasını veren savcı, sanık Yiğit Ahmet Acar'ın "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatı Ahmet Onaran, savunmasında, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise mütalaaya karşı yazılı savunma yapacaklarını belirtti.

DURUŞMA SALONUNDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Yiğit Ahmet Acar, "Mütalaaya katılmıyorum. Müşteki avukatının dediği gibi tasarlayarak olmadı. Tüfek gardırobun arkasındaydı. Ben onu aldım. Ayrıca maktulün kardeşi N.Ö mahkeme duruşma salonundan fotoğrafımı çekip sosyal medya hesaplarından paylaşmış. Onunla ilgili de suç duyurusunda bulunmak istiyorum" diyerek fotoğrafın ekran görüntüsünü mahkeme heyetiyle paylaştı.

Mahkeme başkanının ve heyetin fotoğrafı incelemesinin ardından sanığın talebi kabul edildi. Duruşma ertelendi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı