Sosyal Medya Fenomeni Gençlerden Seçim İçin Yeni Şarkı: “Haydi Gelsin Bahar”

Sosyal Medya Fenomeni Gençlerden Seçim İçin Yeni Şarkı: “Haydi Gelsin Bahar”

Sosyal medya fenomeni iki genç, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için yeni bir şarkı yaptı. “Çav Bella” şarkısına yeni sözler uyarlayan gençler “Haydi Gelsin Bahar” adını verdikleri şarkıyı Kılıçdaroğlu’na destek için söylediler.

Sosyal medya fenomeni iki genç, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için yeni bir şarkı yaptı. “Çav Bella” şarkısına yeni sözler uyarlayan gençler “Haydi Gelsin Bahar” adını verdikleri şarkıyı Kılıçdaroğlu’na destek için söylediler.

Sosyal medya fenomeni iki genç, 14 Mayıs seçimlerine yönelik bir şarkı yaptı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için “Çav Bella” şarkısına seçime yönelik sözler uyarladı. Sosyal medya fenomeni gençlerin “Haydi Gelsin Bahar” adını verdikleri şarkının sözleri şöyle:

“Ben olsam Rio

Ben olsam Oslo

Giysek tulumları paraları kaçırsak

Beceremeyiz

Kaçıramayız

Zaten boşalmış la casa

Tek çaremiz o

Oy ver çözer o

Değişim şart

Hadi dedemize full kadro

Bizi görür o

Bizi duyar o

Tek umut, tek şansımız o

Haydi sandığa

Yatma bu pazar

Ver oyu ilk turda gelmeli bu bahar

Başka çare yok

Yok başka bahar

Son dönemeç haydi dostlar.”

Gençlerin şarkıyı söylerken çektikleri videonun sonunda ise gençlerin evinin kapısını çalan bir komşunun şu sözleri yer aldı:

“Saat 12’yi geçmedi mi? Ben zaten sizi biliyorum. Siz Z kuşağısınız. Ne müzik yasağı dinliyorsunuz ne kural, kaide dinliyorsunuz. Dolar da sizin yüzünüzden arttı. Hükümetimiz hepinizin icabına bakacak.”

Anka Haber Ajansı

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