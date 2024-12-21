Sosyalist Enternasyonal'ın Bir Sonraki Konsey Toplantısı, Özgür Özel'in Önerisiyle İstanbul'da Yapılacak

Sosyalist Enternasyonal’ın bir sonraki konsey toplantısının, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önerisi üzerine oybirliği ile İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(RABAT) - Sosyalist Enternasyonal’ın bir sonraki konsey toplantısının CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önerisi üzerine oybirliği ile İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal’in altı ayda bir rutin olarak düzenlenen konsey toplantısına katılmak üzere dün Fas’ın başkenti Rabat’a geldi.

Program Prezidyum Toplantısı ile başladı. Sosyalist Enternasyonal üye partilerin başkanlarının katıldığı toplantıya Özgür Özel ve CHP heyeti de katıldı. Heyette; CHP Genel Sekreteri Selni Sayek Böke ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak yer aldı.

Edinilen bilgiye göre CHP Lideri Özel, toplantıda bir sonraki konsey toplantısının İstanbul'da yapılmasını önerdi. Özel'in önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

İstanbul'da düzenlenecek toplantıda; yeni çağın yeni toplumsal sorunlarına çözümlerin tartışılacağı, bu kapsamda sol değerlere dayanan bir İstanbul Deklarasyonu hazırlanacağı ve tüm dünyaya ilan edileceği bildirildi.

Anka Haber Ajansı