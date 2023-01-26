Sözcü TV'den iddialı başlangıç. Kadroya dev transferler! Halk TV, KRT, TELE1, FOX şaşkın

RTÜK’ten lisansını alan Sözcü TV, yayın hayatına başlamaya hazırlanırken; iki ismi daha kadroya katıldı. Can Ataklı, Uğur Dündar gibi isimlerde kadroda yer alacak mı henüz bilinmiyor. Nevşin Mengü iddiaları da var. Ancak henüz netleşmiş bir şey yok. İşte Sözcü TV'nin yeni transferleri

Türkiye'nin yeni bir televizyon kanalı olacak. Genelde muhalif kesim tarafından takip edilen ''Halk TV, KRT, TELE1, FOX TV'' gibi kanallar bu gelişme sonrası şaşkına döndüler.

EKRANI SALLAYACAK

Sözcü TV'nin ekranı sallaması bekleniyor. Çünkü kanalın başına Yılmaz Özdil getirildi. Geniş bir izleyici ve okuyucu kitlesi bulunan Yılmaz Özdil'in reytingleri alt üst etmesi bekleniyor.

BOMBA TRANSFERLER BAŞLADI

RTÜK’ten lisansını alan Sözcü TV, 15 Mart’ta yayın hayatına başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV’nin başına gazetenin yazarı Yılmaz Özdil’in getirildiği öğrenilirken; kanal kadrosuna iki ismi daha kattı.

MedyaRadar’ın özel haberine göre Pervin Karakullukçu ile Gökhan Kayış Sözcü TV ile anlaştı. İki isim kanalda haber sunuculuğu görevini üstlenecek.

YENİ YÜZLERDE OLACAK

Öte yandan edinilen bilgiye göre Sözcü TV'nin kadrosunda yeni yüzlerde olacak.

HALK TV'DEN AYRILANLARIN ADRESİ Mİ OLACAK?

Halk TV'den son dönemde peş peşe vedalar gelmişti. Ayrılanlar arasında Levent Gültekin ve Murat Sabuncu gibi isimlerde bulunuyor. Bu isimlerin Sözcü TV'de yer alıp yer almayacakları henüz bilinmiyor.