Sözcü TV'nin ilk konuğu Yılmaz Özdil, 'korkusuzca' konuştu: Kimse kusura bakmasın...
Yayın hayatına Korcan Karar'ın moderatörlüğünde Sözcü TV Ana Haber Bülteni'yle başlayan Sözcü Televizyonu'nun ilk konuğu, usta gazeteci Yılmaz Özdil oldu. Özdil programda yaptığı açıklamayla, rakiplerine gözdağı verdi.
Sözcü TV Ana Haber Bülteninde Korcan Karar'ın konuğu olan Yılmaz Özdil, yeni kanalın manifestosunu açıkladı.
Ekranlarda doğru, tarafsız, korkusuz, adaletli haberciliğin yeni adresi olacak Sözcü Televizyonu'nu anlatan Yılmaz Özdil, "Kimse kusura bakmasın, biz herkese eşit mesafede olmayacağız" dedi.
Yılmaz Özdil tarikat yapılanmaların karşıyız derken, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadesini kullandı.
Kaynak: medyafaresi.com