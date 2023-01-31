Sözcü yazarı herkesi yıkan haberi verdi! Sizlerden uzak kalacağım...

Sözcü yazarı herkesi yıkan haberi verdi! Sizlerden uzak kalacağım...

Sözcü gazetesi yazarlarından Emin Çölaşan okurlarını üzen haberi paylaştı. Usta yazarın evde kaza geçirdiği öğrenildi.

Sözcü gazetesinin başarılı yazarlarından Emin Çölaşan herkesi üzen haberi bugünkü köşesinden duyurdu. Kısa bir ara vermek zorunda kalan Çölaşan bunun nedenini de köşe yazısında anlattı.

EVDE KAZA GEÇİRMİŞ

Emin Çölaşan, Sözcü'deki köşesinde geçirdiği kazayla ilgili şunları yazdı;

İşte Emin Çölaşan'ın bugünkü yazısı:

Sevgili okurlarım,

Geçtiğimiz Cuma akşamı başıma beklenmedik bir olay geldi.

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Eşim Tansel Çölaşan'ın eve girişte, antreye bıraktığı bir kargo paketine karanlıkta ayağım takıldı ve yüzüstü düştüm.

Sırtımın sağ tarafında korkunç bir acı vardı.

Yattığım yerden kalkamadım, öylece kaldım.

Ambulans çağırdık.

Personel beni güçlükle sedyeye taşıdı.

★★★

İlk hedef Başkent Üniversitesi Hastanesi!

Tomografi ve röntgen çekildi.

Sonuç; sağ kürek kemiğim kırık. Ama bu noktada ameliyat mümkün olmadığı için kolum askıya alındı. Ağrıyı ilaçla halletmeye çalışıyoruz.

Şu anda evde istirahatteyim.

Perşembe günü ilk kontrole gideceğim. Yeniden röntgen çekilecek.

Durumu ve sıkıntımı siz sevgili okurlarımla paylaşmayı görev biliyorum.


Bu beklenmedik olay nedeniyle sizlerden bir süre uzak kalacağım için özür diliyorum.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Öte yandan Emin Çölaşan'ın kaza geçirdiğini öğrenen okurları Çölaşan'a geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

Vatandanhaber.com olarak bizlerde sayın Çölaşan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz

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