Sözcü yazarının acı günü:. Uğur Dündar'ın telefonları susmadı

Sözcü yazarının acı günü:. Uğur Dündar'ın telefonları susmadı

Sözcü gazetesi yazarı ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, uzun süredir hasta olan kız kardeşi Gülten’in yaşamını yitirdiğini açıkladı. Uğur Dündar'ın çok sayıda seveninden taziye mesajları yağdı

Sözcü gazetesi yazarı ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kız kardeşinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Dündar, uzun süredir hasta olan kız kardeşi Gülten’in yaşamını yitirdiğini ifade etti ve “Acımız büyük” dedi.

“Uzun süredir hasta olan kız kardeşim Gülten'i kaybettik. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Dualarını esirgemeyen dostlar sağ olsun.”

TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Uğur Dündar'ın paylaştığı mesaj sonrasında telefonları susmadı. Çok sayıda seveninden Uğur Dündar'ın kardeşi için taziye mesajları yağdı.

Uğur Dündar'ın kardeşinin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Uğur Dündar'a çok sayıda teselli telefonunun geldiği öğrenildi.

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