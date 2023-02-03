Sözcü yazarının acı günü:. Uğur Dündar'ın telefonları susmadı

Sözcü gazetesi yazarı ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, uzun süredir hasta olan kız kardeşi Gülten’in yaşamını yitirdiğini açıkladı. Uğur Dündar'ın çok sayıda seveninden taziye mesajları yağdı