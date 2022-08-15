Sözleşmeli Er, Mayın Arama Faaliyeti Sırasında Şehit Oldu (2)

Sözleşmeli Er, Mayın Arama Faaliyeti Sırasında Şehit Oldu (2)

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Şemdinli'deki üs bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın şehit olduğunu duyurduğu açıklamada, "Şemdinli'de bir üs bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman...

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Şemdinli'deki üs bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın şehit olduğunu duyurduğu açıklamada, "Şemdinli'de bir üs bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" dedi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 15 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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