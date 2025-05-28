Suat Kılıç: “Toplumu Sarsacak Bir Anayasa Değişikliğine Katkı Vermeyiz”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefetten yeni anayasaya destek istemesine ilişkin, “Sadece bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimini daha rahat koşullar altında geride bırakmayı hedefleyen ve Türkiye'de toplumun genel katmanlarının benimsemeyeceği değişiklikler içeren bir paket önümüze gelirlerse buna da kuşkusuz destek veremeyiz. O nedenle mesele toplumsal mutabakattır. Toplumun vicdanını ve reyini yansıtacak bir anayasanın yanında oluruz. Top

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefetten yeni anayasaya destek istemesine ilişkin, “Sadece bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimini daha rahat koşullar altında geride bırakmayı hedefleyen ve Türkiye'de toplumun genel katmanlarının benimsemeyeceği değişiklikler içeren bir paket önümüze gelirlerse buna da kuşkusuz destek veremeyiz. O nedenle mesele toplumsal mutabakattır. Toplumun vicdanını ve reyini yansıtacak bir anayasanın yanında oluruz. Toplumu sarsacak bir anayasa değişikliğine katkı vermeyiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, şunları kaydetti:

“Hangi suçlar af kapsamına girecek”

“Geçen hafta yaptığımız çağrıyı yineliyoruz: Sayın Cumhurbaşkanı bayram öncesi liderler zirvesini toplamalı ve Meclis’te temsil edilen partilerin genel başkanlarına birinci elden bilgi sunulmalıdır. Terörsüz Türkiye süreci ile ilişkilendirilen bir diğer konu, Meclis’e sunulması beklenen 10. yargı paketidir. Bu paket asker, polis, korucu katillerine ceza indirimi getirecek midir, getirmeyecek midir? Terör örgütü çevrelerine hakim olan çifte bayram beklentisi ile umulan nedir? Onlar biliyor, biz bilmiyoruz. Kim kimi affedecek? Hangi suçlar af kapsamına girecek? Ceza indiriminden teröristler neden ve nasıl istifade edecek? Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç Meclis’te temsil edilen partileri ziyaret etmeli ve bilgilendirmelidir. Zira, af konusu hafife alınacak bir konu değildir. PKK uluslararası terör örgütleri listesinde yer alıyor. PYD/YPG ise ABD ve Avrupa’nın SDG yani Suriye Demokratik Güçleri adı altında meşrulaştırdığı örgütler. Hükümetin dikkatini çekiyoruz: PKK kendini feshettikten sonra, Türkiye’nin, sınır ötesi operasyonlar için meşru bir gerekçesi kalmayabilir. Oyun içinde oyun kuranların tuzaklarına karşı tedbirli olmak boynumuzun borcudur.

“Şartlar zorlanmalı ve emeklilerin bayram ikramiyesi bir küçükbaş kurban bedeli ile eşitlenmelidir”

Önümüz Kurban Bayramı. Emeklilere ilk bayram ikramiyesi verildiğinde, bir ikramiye bir kurban parasıydı. Şimdi bir ikramiye çeyrek kurban bile etmiyor. Acil çağrıda bulunuyoruz: Şartlar zorlanmalı ve emeklilerin bayram ikramiyesi bir küçükbaş kurban bedeli ile eşitlenmelidir. Bununla birlikte temmuz ayında emeklilerimize seyyanen maaş artışı verilmelidir. Ayrıca, temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücretteki enflasyon farkı, satın alma gücü kaybı da telafi edilmelidir. Kötü yönetimin faturası asgari ücretliye değil, ekonomiyi bu hale getirenlere kesilmelidir.

“Zalimler için yaşasın cehennem”

Bugün dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın bağımsızlık günü. Azeri kardeşlerimizin dünya durdukça özgür ve bağımsız yaşaması dileğiyle tebriklerimizi iletiyoruz. Tıpkı Azerbaycan gibi, Karabağ gibi, Nahçıvan gibi, Şuşa gibi; Gazze’nin, Kudüs’ün, Filistin’in de işgalden kurtulacağı, özgür olacağı, bağımsızlığını kutlayacağı günlerin özlemiyle yaşıyoruz. İsrail bombaları altında, cehennemi andıran alevler arasında, diri diri yanan çocukların çığlıkları kulaklarımızda. Soykırımcı Netanyahu’nun, işbirlikçi Trump’ın, şakşakçı emir ve kralların bu cehennemdeki yeri hiç şüphesiz, baş köşedir. Zalimler için yaşasın cehennem.”

“Toplumun vicdanını ve reyini yansıtacak bir anayasanın yanında oluruz”

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, “Cumhurbaşkanı'nın yeni anayasayla ilgili muhalefet partilerine bir çağrısı oldu. Siz bu çağrıya karşılık verecek misiniz" sorusuna, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla 10 milletvekili ya da bürokrat görevlendirdi. Fakat yeni anayasanın çerçevesi hakkında bir şey belirtmiyor. İktidar partisinin bu konudaki görüşleri ortaya çıktığında Türkiye'nin gelecek seçimlerini değil gelecek nesillerini düşünen bir anayasa değişikliği çalışması söz konusu olursa desteğimizi tabii ki esirgemeyiz. Ama sadece bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimini daha rahat koşullar altında geride bırakmayı hedefleyen ve Türkiye'de toplumun genel katmanlarının benimsemeyeceği değişiklikler içeren bir paket önümüze gelirlerse buna da kuşkusuz destek veremeyiz. O nedenle mesele toplumsal mutabakattır. Toplumun vicdanını ve reyini yansıtacak bir anayasanın yanında oluruz. Toplumu sarsacak bir anayasa değişikliğine katkı vermeyiz” yanıtını verdi.

Anka Haber Ajansı