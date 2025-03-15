Suat Özçağdaş: "Çocuklarımızın Güvenliği İçin 32 Milyar Lirayı Bulamadılar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Cumhurbaşkanı'nın koruma giderlerinin yıllık yaklaşık 4 milyar olduğunu, ancak resmi okullarda bulunan öğrencilerin yıllık 32 milyar lira olan güvenliklerini sağlamak için bütçe bulunamadığını söyledi.

(SAKARYA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Cumhurbaşkanı'nın koruma giderlerinin yıllık yaklaşık 4 milyar olduğunu, ancak resmi okullarda bulunan öğrencilerin yıllık 32 milyar lira olan güvenliklerini sağlamak için bütçe bulunamadığını söyledi.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Eğitim Maratonu İl Buluşmaları kapsamında Sakarya'da eğitim bileşenleriyle bir araya geldi. Etkinlik, eğitim sendikalarının ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi ardından iftar programı gerçekleştirildi.

Programda, eğitimdeki problemler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Suat Özçağdaş, yaptığı konuşmasında, öğretmenlerin çalışma koşulları, öğrencilerin eğitimde karşılaştığı eşitsizlikler, mülakat mağduru öğretmenlerin sorunları ve eğitim politikalarındaki eksikliklere dikkati çekti. Özçağdaş, AK Parti iktidarının itaatkar, kanaatkar nesiller istediğini, okullarımızın güvenliğini bile sağlayamadığını bu nedenle çocukların ve öğretmenlerin saldırıya uğradığını ifade etti.

Özçağdaş, son olarak Sakarya ili Ferizli ilçesinde bir okul müdürünün makamında bıçaklandığını ve okul müdürünün ölümün eşiğinden döndüğünü ifade etti. Özçağdaş Cumhurbaşkanı'nın koruma giderlerinin yıllık yaklaşık 4 milyar olduğunu, ancak resmi okullarda bulunan öğrencilerin yıllık 32 milyar TL olan güvenlik giderleri için bütçe bulunamadağını söyledi.

"20 yıllık bir öğretmen 49 bin lira ile geçinmek zorunda"

Çocukların beslenme sorununa da değinen Özçağdaş, resmi okullardaki öğrencilerin yıllık öğle yemeği maliyetinin 190 milyar TL olduğunu ancak iktidarın bu bütçeyi oluşturmaktan da aciz olduğunu ifade etti.

Özçağdaş, eğitimdeki adaletsizliklerin ve öğretmenlerin haklarının ihlal edilmesinin eğitim sistemini olumsuz etkilediğini belirterek, çözüm için daha güçlü işbirliği çağrısında bulundu.

Sakarya’da önemli eğitim sorunları olduğunu merkeze yakın bölgelerde bile birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim yapıldığını anlatan Özçağdaş, okullarda öğretmenlere yönelik siyasi baskının gün geçtikçe arttığını, 20 yıllık bir öğretmenin 49 bin lira maaşla geçinmek zorunda kaldığını, bazı okul türlerine ayrıcalık yapıldığını belirtti.

Suat Özçağdaş, Sakarya'da MESEM kapsamında staj yaptığı iş yerinde yaşamına son veren Arda Silahlı’nın ailesini ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı