Suat Özçağdaş'tan "Öğretmenlik Meslek Kanunu" Tepkisi: "Aym'den Geri Dönecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, "Bu yasa teklifi iki yıl önce tüm tepkilere rağmen geçirmiş olduğunuz ve tüm uyarılarımıza rağmen değiştirmediğiniz Anayasa Mahkemesi'nden dönen yasa gibi maalesef tüm toplum kesimlerinin, her görüşten sendikanın karşı olduğu bir yasa teklifidir. Bu kanun teklifi atanmayan öğretmenlerin, özel okul öğretmenlerinin, engelli öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin, unuttuğunuz

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, "Bu yasa teklifi iki yıl önce tüm tepkilere rağmen geçirmiş olduğunuz ve tüm uyarılarımıza rağmen değiştirmediğiniz Anayasa Mahkemesi'nden dönen yasa gibi maalesef tüm toplum kesimlerinin, her görüşten sendikanın karşı olduğu bir yasa teklifidir. Bu kanun teklifi atanmayan öğretmenlerin, özel okul öğretmenlerinin, engelli öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin, unuttuğunuz depremzede öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarını çözmemektedir. AYM'den çeşitli boyutlarıyla geri dönecek" dedi.

CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşnmeleri sırasında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bu dönemin en uzun süre tartışılan yasa teklifinin sonundayız. Bu yasa teklifi iki yıl önce tüm tepkilere rağmen geçirmiş olduğunuz ve tüm uyarılarımıza rağmen değiştirmediğiniz Anayasa Mahkemesi'nden dönen yasa gibi maalesef tüm toplum kesimlerinin, her görüşten sendikanın karşı olduğu bir yasa teklifidir. Çünkü öğretmenlerin sorunlarını çözmemektedir. Bu yasa teklifini de kabul edeceksiniz, sayısal çoğunluğunuz var ancak AYM'den çeşitli boyutlarıyla geri dönecek. Yaz boyunca Sayın Bakan'a seslendim; "Bir Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi yerine içerisinde temizlik görevlilerinin olduğu, şube müdürlerinin olduğu, rehber öğretmenlerin olduğu, okul müdürlerinin olduğu bir Milli Eğitim Personel Kanunu hazırlayalım. Sendikalarla, eğitim fakülteleriyle görüşün biz bunu kabul ederiz" dedim ama bir cevap bile alamadım. Mülakatlar kalkacak dediniz, kaldırmadığınız gibi bu yasa teklifiyle bambaşka bir hale getirdiniz. İnsanların gözünün içine baka baka buna söz verdiniz. Atanmayan öğretmenler sorunu ülkemizin temel bir sorunu haline geldi. 522 gündür atama yapılmıyor. O günden bugüne 23 bin öğretmen emekli oldu ama atama yapılamıyor. 60 bin öğretmen ihtiyacı var üstüne 23 bin emekli geldi. 20 bin atama için ise Danıştay'ı bekliyoruz dediniz. Sonuç; bugün itibarıyla okullarda yeterli öğretmen yok. Bu kanun teklifi atanmayan öğretmenlerin, özel okul öğretmenlerinin, engelli öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin, unuttuğunuz depremzede öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmenlerinin sorunlarını çözmemektedir."

Anka Haber Ajansı