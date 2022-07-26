Sucuk İmalatı Yapılan Fabrikada Çıkan Yangın Söndürüldü

Sucuk İmalatı Yapılan Fabrikada Çıkan Yangın Söndürüldü

KAYSERİ'de, sucuk imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. 4 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, sucuk imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. 4 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 11'inci Cadde'deki sucuk imalatı yapan fabrikada meydana geldi. Fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına müdahale eden 4 fabrika çalışanı dumandan etkilendi. Fabrika çalışanlarına ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Sucuk İmalatı Yapılan Fabrikada Çıkan Yangın Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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