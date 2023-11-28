Şükrü Genç, 4'üncü Kez Sarıyer Belediye Başkanlığı İçin Aday Adaylığı Başvurusunda Bulundu

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 2024 yerel seçimleri için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Dördüncü kez Sarıyer Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Genç, CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililere seslenerek “Bizim hikayemiz çok ağır ve çok zor koşullar içinde, sonsuz bir dayanışmayla yaşamı temel alan Sarıyerlilerin hikayesidir” dedi.

GAYE ŞEYMA CAN

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 2024 yerel seçimleri için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Dördüncü kez Sarıyer Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Genç, CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililere seslenerek “Bizim hikayemiz çok ağır ve çok zor koşullar içinde, sonsuz bir dayanışmayla yaşamı temel alan Sarıyerlilerin hikayesidir” dedi.

Gelecek yıl 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday adaylığı başvuruları sürüyor. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de ilçesinde 4'üncü kez belediye başkanı olabilmek için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Genç, Sarıyer Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusu için gittiği CHP İlçe Başkanlığı önünde çok sayıda partili tarafından karşılandı. Aday adaylığı dilekçesini teslim eden Başkan Genç, ilçe binası önündeki kalabalığa seslendi. Planlamanın önemine değinen Başkan Genç, yaptığı konuşmada şu başlıklara da değindi:

“PLANLAMAYLA BAŞARDIK: Liyakatli kadromuzla yatırımlarımızın tamamını, ürettiğimiz artı değeri Sarıyerli için kullandık. Bugüne kadar geçirdiğimiz 367 soruşturmadan alnımızın akıyla çıkmamız şeffaf yönetim anlayışımızın en önemli kanıtıdır. Büyük yatırımların yanı sıra bu sürede Sarıyer Belediyesi ilk kez geliri giderinden yüksek olan bütçe gösterdi ve 20 milyar değerinde mal varlığına ulaştı. Sadece ilk 5 yılda geride kalan 25 yılın toplamından daha fazla yatırım yaptığımız asfalt, duvar, kanal, merdiven gibi altyapı çalışmaları rutin bir belediye hizmeti değil, mahallelerimizin devamlılığına atılan imzaydı. Bu süreçte mülkiyet sorununun çözülebileceğine inanılmamasına rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediyemizin yaptığı son hamleyle 40 yıllık sorunu çözdük. Bu Sarıyerlilerin zaferidir. Karşılıklı güvenimizin ve iş birliğimizin zaferidir. Bir annenin iki önemli şeyi yavrusu ve yuvası. Annelerin üzülmemesi, bütün emeklerin boşa gitmemesi için en son vatandaşım tapusunu alan kadar buradayım, adayım.

BİR MÜCADELE DE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN VERİYORUZ: Bir mücadele de çocuklarımız için veriyoruz. Eğitim kurumlarımızda 165 öğretmenin görev yapıyor olmasıyla gurur duyuyoruz. Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) ayakları yere basan, özgüven sahibi çocuklar yetiştirmek üzere mahallelerde hizmet veriyor. Sarıyer Akademi kendi yayınlarını ve online eğitim platformunu kuran ilk yerel yönetim eğitim kurumudur. Eski başkanlık binasını güvenli hale getirerek çocuklar ve gençler başta olmak üzere okumayı seven Sarıyerliler için kütüphaneye dönüştürdük. Aynı zamanda dijital altyapısı bulunan kütüphanemiz her gün yüzlerce kullanıcıyı ağırlıyor."

KAZANIMLARIMIZI KORUMAK, DAHA İLERİYE TAŞIMAK ZORUNDAYIZ: Çalışma arkadaşlarımla birlikte Sarıyer’e ve Sarıyerlilere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bugüne kadar şahsıma güvenen Sayın Genel Başkanlarımız nezdinde partimizin her kademesinden yöneticilerimize ve değerli örgütümüze, koordineli çalışma ile Sarıyer’e İBB’yi hissettiren Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, kent konseyimize, destekçilerimize ve tabii ki bu yolu yaz kış demeden benimle birlikte yürüyen süpürgecisinden başkan yardımcısına kadar bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Süreç içerisinde kaybettiğimiz tüm dostlarımızı yakın zamanda hayatını kaybeden meclis üyemiz Ekrem Tekçe nezdinde saygıyla anıyorum. Şimdi kazanımlarımızı korumak ve yeni projelerle Sarıyer’i ileriye taşımak için bir kez daha yola çıkma zamanıdır.”

Anka Haber Ajansı