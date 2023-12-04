Şükrü Genç, Şiddet Ve Tacizin Önlenmesi İçin Politika Belgesi İmzaladı

Şükrü Genç, Şiddet Ve Tacizin Önlenmesi İçin Politika Belgesi İmzaladı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan 'CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan "CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı.

Başkan Genç, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü hatırlatarak; “Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Dünyada hiçbir milletin kadını, "Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim" diyemez. Birilerinin bize yol gösterdiği inandığımız bir yaşam var. Bunların en başında da Mustafa Kemal geliyor. Ne mutlu ki biz olayı slogancılıktan çok yaşam biçimi yaptık. Birçok projemizde sadece kadınlarımız var” dedi.

İş yerinde şiddetin önlenmesine dair Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hazırlamış olduğu politika belgesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Halk Partili başkanlar tarafından imzalandı. Belge, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) işyerinde şiddetin önlenmesine dair 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (ILO C190) ve 206 sayılı Tavsiye Kararı’nı maddelerinin hayata geçirilmesini kapsıyor. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Gamze Taşcıer ve Aylin Nazlıaka tarafından Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlıklarına gönderilen politika metninde, “Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimler çalışanları için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, şiddet ve tacizden arındırılmış, insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder” ifadeleri yer alıyor.

Anka Haber Ajansı

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