Süleyman Bülbül: "1 Kilo Çayın 160 Lira Olduğu Ülkede Kimse Refahtan, Geçimden, Mutluluktan Bahsedemez"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye’nin günden güne yoksullaştığını, gencinden emeklisine her kesimin yoksulluktan payına düşeni aldığını belirterek “1 Litre zeytinyağın 450 lira, 1 kilo kıymalık etin 520 lira, Bir litre sütün 45 lira, bir kilo beyaz peynirin 250-300 lira, 1 kilo Kaşar peynirin 420 lira, 1 kilo çayın 160 lira olduğu ülkede kimse refahtan, geçimden, mutluluktan bahsedemez” dedi.

(ANKARA)- CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye’nin günden güne yoksullaştığını, gencinden emeklisine her kesimin yoksulluktan payına düşeni aldığını belirterek “1 Litre zeytinyağın 450 lira, 1 kilo kıymalık etin 520 lira, Bir litre sütün 45 lira, bir kilo beyaz peynirin 250-300 lira, 1 kilo Kaşar peynirin 420 lira, 1 kilo çayın 160 lira olduğu ülkede kimse refahtan, geçimden, mutluluktan bahsedemez” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, ekonomik kriz ve yoksullaşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. 27 Aralık 2023 tarihinde asgari ücrete yapılan zammın eridiğine dikkat çeken Bülbül, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalara göre ülkenin yüzde 50’si asgari ücret ile çalışıyor. Asgari ücretin açıklandığı 27 Aralık’ta 579 dolar iken bugün asgari ücret 521 dolar. 4 ayda cebimizden 58 dolar eridi gitti. Yıl sonuna kadar ise tamamen yok olup gidecek. Ayrıca Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip beşinci ülke konumunda yer alıyor.

Birleşik Kamu-İş’e göre açlık sınırı mart ayında yani asgari ücretin açıklanmasından sadece 3 ay sonra asgari ücretin üstüne çıkarak 20 bin lira oldu. Bu da demek oluyor ki ülkenin yarısı açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Emekli vatandaşlarımız ise aldığı şaka gibi bir rakam olan 10 bin lira ile bırakın ay sonunu, haftayı bile bitiremiyor. Torunlarını sevip vakit geçirmesi gereken milyonlarca emeklimiz maaşı yetmediği için kayıt dışı ve can güvenliği olmadan çalışmak zorunda bırakılıyor. AKP iktidarının bu ekonomik zulmü yapılan araştırmalara da yansımış durumdadır."

"ÇOCUK YOKSULLUĞUNDA AVRUPA BİRLİĞİ VE OECD ÜLKELERİ ARASINDA 2.SIRADAYIZ"

Çocuk yoksulluğuna da dikkat çeken Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

"Bakınız; Türkiye çocuk yoksulluğunda Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Sefalet Endeksi verilerine göre Türkiye, 157 ülke arasında 7. sırada yer alıyor. Türkiye Uluslararası Refah Endeksi’nin 2023 verilerine göre 167 ülke içerisinde 95. sırada yer aldı. 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 5 milyon hane, yani yaklaşık 20 milyon kişi sosyal yardımlardan yararlanıyor. Bu da demek oluyor ki ülke nüfusunun 4’te 1’i sosyal yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor.TÜİK’in 30 Ocak'ta açıkladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na göre; Türkiye'de halkın yüzde 21,7 "si maddi yoksunluk içinde yaşıyor."

“TÜİK ARTIK YOKSULLUĞU SAKLAYAMIYOR”

Artan hayat pahalılığında vatandaşın temel gıdalara da erişmediğini ifade eden Bülbül, “1 Litre zeytinyağın 450 lira, 1 kilo kıymalık etin 520 lira, Bir litre sütün 45 lira, bir kilo beyaz peynirin 250-300 lira, 1 kilo Kaşar peynirin 420 lira, 1 kilo çayın 160 lira olduğu ülkede kimse refahtan, geçimden, mutluluktan bahsedemez. Saray’ın arka bahçesi olan TÜİK de artık açlığı ve yoksulluğu saklayamıyor. İnsanlar günlük temel gıdaya erişemediği gibi sağlıklı da beslenmiyor” dedi.

Anka Haber Ajansı