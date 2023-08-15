Süleyman Bülbül: "Barış Pehlivan'ın Yeniden Cezaevine Girmesi Bir Demokrasi Ve Hukuk Katliamıdır"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, gazeteci Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesiyle ilgili "Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesi bir demokrasi ve hukuk katliamıdır. Kadın katilleri, mafyalar, hırsızlar, tacizciler, doğayı talan edenlerin sırtının sıvazlandığı ama gazetecilerin kalemlerinin kırıldığı bir hukuk sistemi ancak diktatörlüklerde olur. Elbet bir gün tarih gazetecileri altın sayfalara yazarken, diktatörleri mutlaka yargılayacaktır. Barış Pehlivan yalnız değildir" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, gazeteci Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesiyle ilgili "Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesi bir demokrasi ve hukuk katliamıdır. Kadın katilleri, mafyalar, hırsızlar, tacizciler, doğayı talan edenlerin sırtının sıvazlandığı ama gazetecilerin kalemlerinin kırıldığı bir hukuk sistemi ancak diktatörlüklerde olur. Elbet bir gün tarih gazetecileri altın sayfalara yazarken, diktatörleri mutlaka yargılayacaktır. Barış Pehlivan yalnız değildir" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP grubu sözcüsü Bülbül, iktidarın gazetecilere yönelik baskıları ve son olarak gazeteci Barış Pehlivan'ın cezaevine girmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Bülbül, açıklamasında şunları söyledi:

"Bu ülkenin tüm kurumlarına itibar kaybı yaşatan bir siyasi iktidar sadece gazetecilik kurumunu değil doğrudan gazetecileri hedef gösteriyor. Halkın haber alma hakkının en cesur savunucuları olan gazeteciler üzerinde tahakküm kurmak için tek adam talimatları teker teker devreye sokuluyor. Bunun son örneği Barış Pehlivan'dır. Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesi bir demokrasi ve hukuk katliamıdır. Kadın katilleri, mafyalar, hırsızlar, tacizciler, doğayı talan edenlerin sırtının sıvazlandığı ama gazetecilerin kalemlerinin kırıldığı bir hukuk sistemi ancak diktatörlüklerde olur. Elbet bir gün tarih gazetecileri altın sayfalara yazarken, diktatörleri mutlaka yargılayacaktır. Barış Pehlivan yalnız değildir. Barış Pehlivan gazetecidir. Arkasında milyonlar, arkasında gerçekler, arkasında haberin gücü vardır."

Anka Haber Ajansı