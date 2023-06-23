Süleyman Bülbül: Büyükbaş Kurbanlık Fiyatı İki Buçuk Kat, Küçükbaşlar İki Kat Arttı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, kurban fiyatlarının artması nedeniyle geçen yıla göre kesimde azalma olacağını söyledi. Bülbül, "Kesilecek kurbanlık sayısında geçen yıla göre en az yüzde 10-15 oranında azalma olacağı öngörülüyor. Bunlardan ders çıkarmayan AKP iktidarı, üretim değil tüketim odaklı politikaya devam ediyor. Et yemek hayal olmuştu, şimdi de kurban kesmek artık hayal oldu” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, kurban fiyatlarının artması nedeniyle geçen yıla göre kesimde azalma olacağını söyledi. Bülbül, "Kesilecek kurbanlık sayısında geçen yıla göre en az yüzde 10-15 oranında azalma olacağı öngörülüyor. Bunlardan ders çıkarmayan AKP iktidarı, üretim değil tüketim odaklı politikaya devam ediyor. Et yemek hayal olmuştu, şimdi de kurban kesmek artık hayal oldu” dedi.

Bülbül, Meclis Genel Kurulu’nda 21 Haziran'daki birleşimde gündem dışı söz alarak, kurban fiyatlarının geçen yıla göre büyükbaşta iki buçuk kat, küçükbaşta ise iki kat arttığına dikkat çekti. Bülbül, “AKP iktidarı, üretim değil tüketim odaklı politikaya devam ediyor. Et yemek hayal olmuştu, şimdi de kurban kesmek artık ulaşılamaz oldu” dedi. Bülbül’ün açıklaması şöyle:

“Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları almış başını gidiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin verilerine göre, büyükbaşta yüzde 140 buçuk, küçükbaşta ise yüzde 103,9 oranında artış oldu. Yani, ortalama fiyat kilogram başına geçen yıla göre büyükbaşta 61 lira 15 kuruştan 147 lira 7 kuruşa, küçükbaşta ise 63 lira 57 kuruştan 129 lira 62 kuruşa yükseldi.

En düşük kurbanlık küçükbaş hayvanda 7-12 bin lira olurken büyükbaş hayvanda ise 84 bin lira oldu. Kesilecek kurbanlık sayısında geçen yıla göre en az yüzde 10-15 oranında azalma olacağı öngörülüyor. Bunlardan ders çıkarmayan AKP iktidarı, üretim değil tüketim odaklı politikaya devam ediyor. Et yemek hayal olmuştu, şimdi de kurban kesmek artık hayal oldu.”

Anka Haber Ajansı