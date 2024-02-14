Süleyman Bülbül: "İnsanımız Da Doğamız Da Feda Edildi"

Süleyman Bülbül: "İnsanımız Da Doğamız Da Feda Edildi"

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Erzincan İliç'te bulunan altın madenindeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, “Yabancı para kazansın diye insanımız da doğamız da feda edildi” sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Erzincan İliç'te bulunan altın madenindeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, “Yabancı para kazansın diye insanımız da doğamız da feda edildi” sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin göçük altında kaldığını söyledi.

Gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirten Bülbül, maden ocaklarında denetimlerin yeteriz olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Erzincan İliç’te siyanür sızıntısına rağmen ruhsatı iptal edilmeyen Kanadalı Anagold Madencilik şirketinin vergi borcu silinmişti. Bugün maden göçtü, çok sayıda işçi göçük altında. Yabancı para kazansın diye insanımız da doğamız da feda edildi. Göçük altında kalan işçilerin bir an önce sağ salim çıkarılmalarını umuyor, geçmiş olsun diyoruz.”

Anka Haber Ajansı

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