Süleyman Bülbül: “Seçim Öncesi Mülakatın Kaldırılacağını Söyleyen Erdoğan Hala Hiçbir Girişimde Bulunmadı”

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, seçimden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu personeli alım sürecinde mülakatın kaldırılması konusundaki vaadini anımsattı. Bülbül, “Seçim öncesi mülakatın kaldırılacağını söyleyen Erdoğan bu konuda hala hiçbir girişimde bulunmadı. Bu sene sınava girecek gençlerimiz yine mülakat adı altında mağdur edilecek” açıklamasını yaptı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, seçimden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu personeli alım sürecinde mülakatın kaldırılması konusundaki vaadini anımsattı. Bülbül, “Seçim öncesi mülakatın kaldırılacağını söyleyen Erdoğan bu konuda hala hiçbir girişimde bulunmadı. Bu sene sınava girecek gençlerimiz yine mülakat adı altında mağdur edilecek” açıklamasını yaptı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, seçimden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vaatlerinden olan kamu personeli alım sürecinde mülakatın kaldırılması konusunu anımsattı. Bülbül’ün, bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Anayasa’nın 10. ve 70. maddeleri ile Devlet Memurları Kanunu’nun 3. maddesinde, memuriyete alınmada ve görevde yükselmede liyakatin esas alınması gerektiği açıkça belirtilmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 23 Temmuz’da yapılacak. Yani sınava yalnızca 5 gün kaldı. Ancak seçim öncesi mülakatın kaldırılacağını söyleyen Erdoğan bu konuda hala hiçbir girişimde bulunmadı. Bu sene sınava girecek gençlerimiz yine mülakat adı altında mağdur edilecek. Liyakatten yoksun yapılan atamalarla adaletsizlik yine ayyuka çıkacak. İş sahibi olabilmek için eş dost akraba arayışı içerisine girecek. Kamuda mülakat kalkacak diyen Erdoğan yine sözünde durmadı. Seçim öncesi vaadi yine lafta kaldı. Vatandaşı kandırmaktan, umut tacirliği yapmaktan vazgeçmediniz. Bir kere olsun sözünüzde durun. Torpillerin yarışması haline gelen mülakat sistemini kaldırın.”

Anka Haber Ajansı