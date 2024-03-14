Süleyman Bülbül'den Bakan Yerlikaya'ya: "Son Beş Yıl İçerisinde Türkiye'de Kaç Çete Lideri Yakalanmıştır"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye’de yakalanan suç örgütü liderleri ile yabancı suç örgütü liderlerine vatandaşlık verilmesini Meclis gündemine taşıdı. Bülbül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Son beş yıl içerisinde yıllara göre Türkiye’de kaç çete lideri, uyuşturucu baronu ve suç örgütü lideri yakalanmıştır? Bu kişilerle ilgili yapılan yasal işlemler nelerdir? Göreve geldiğiniz 2023 Haziran ayından itibaren yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan yabancı uyruklu kişi sayısı kaçtır? Yabanc

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye’de yakalanan suç örgütü liderleri ile yabancı suç örgütü liderlerine vatandaşlık verilmesini Meclis gündemine taşıdı. Bülbül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Son beş yıl içerisinde yıllara göre Türkiye’de kaç çete lideri, uyuşturucu baronu ve suç örgütü lideri yakalanmıştır? Bu kişilerle ilgili yapılan yasal işlemler nelerdir? Göreve geldiğiniz 2023 Haziran ayından itibaren yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan yabancı uyruklu kişi sayısı kaçtır? Yabancı suç örgütü liderlerine vatandaşlık alımı esnasında yardımda bulunan kamu görevlerinin olduğu iddiası gerçeği ne kadar yansıtmaktadır" diye sordu.

Türkiye’de uluslararası çete liderlerinin ve uyuşturucu baronlarının yakalanması ile kırmızı bülten kapsamında aranan suç örgütü liderlerinin Türk vatandaşlığı almasını TBMM gündemine taşıdı. Bülbül, iktidarın vatandaşlık yasasının ülkeyi adeta suç mahalline çevirdiğini ve bu olaylar sebebiyle Türkiye’nin uluslararası alanda itibarının zedelendiğini belirtti.

"SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE TÜRKİYE'DE KAÇ ÇETE LİDERİ YAKALANMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Bülbül, "Türkiye’de uluslararası çete liderlerinin ve uyuşturucu baronlarının yakalanması ile kırmızı bülten kapsamında aranan suç örgütü liderleri ve üyelerinin Türk vatandaşlığı alması kamuoyuna yansımaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki vatandaşlık alımı işlemlerinde kamu görevlilerinin; çete liderlerine, örgüt üyelerine ve uyuşturucu baronlarına vatandaşlık alımı esnasında yardımda bulunduğu iddiası bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

CHP'li Bülbül, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Son beş yıl içerisinde yıllara göre Türkiye’de kaç çete lideri, uyuşturucu baronu ve suç örgütü lideri yakalanmıştır? Bu kişilerle ilgili yapılan yasal işlemler nelerdir? Göreve geldiğiniz 2023 Haziran ayından itibaren yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan yabancı uyruklu kişi sayısı kaçtır? Ülkemizde yakalanan yabancı uyruklu suç örgütü liderleri ve üyelerinin kaçı hakkında kendi ülkesinin ve/veya dış ülkenin iade talebi bulunmaktadır? Yabancı suç örgütü liderlerine vatandaşlık alımı esnasında yardımda bulunan kamu görevlerinin olduğu iddiası gerçeği ne kadar yansıtmaktadır? İddialar doğru ise bu kişiler ile ilgili ne tür işlem yapılmış mıdır?"

Anka Haber Ajansı