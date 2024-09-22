Süleyman Bülbül'den Bakan Yerlikaya'Ya Tepki: ''çocuklar Uyurken Susulur, Ölürken Değil''

Süleyman Bülbül'den Bakan Yerlikaya'Ya Tepki: ''çocuklar Uyurken Susulur, Ölürken Değil''

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, gazetecilerin Narin Güran cinayeti ile ilgili yönelttiği soruya "Sus" işareti ile karşılık veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, Yerlikaya'ya "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" diye tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, gazetecilerin Narin Güran cinayeti ile ilgili yönelttiği soruya "Sus" işareti ile karşılık veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, Yerlikaya'ya "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" diye tepki gösterdi.

Süleyman Bülbül, TÜİK’in 8 yıldır kayıp çocuklarla ilgili Adli İstatistik verilerinin açıklamadığına dikkat çekti. Bülbül, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni çuval içerisinde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yöneltilen soruya "Sus" işareti yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki göstererek, şunları kaydetti:

"8 yaşındaki bir çocuğumuzun ölümünün üzerinden 1 ay süre geçti. Ancak ölümünün arkasındaki sır perdesi hala çözülemedi. AKP’li Galip Ensarioğlu’nun, "Bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır" sözleri kamuoyunda cinayetin arkasında başka nedenler mi var sorusunun sorulmasına neden oldu. Sayın Bakan'a hatırlatıyoruz; Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Zeliha Aksaz Şahbaz: “Depolarda Aşı Yok Çünkü Türkiye'yi Yönetenler Halkımızın Sağlığını Umursamıyor”
Zeliha Aksaz Şahbaz: “Depolarda Aşı Yok Çünkü Türkiye'yi Yönetenler Halkımızın Sağlığını Umursamıyor”
Erdoğan Toprak: “Erdoğan, Hüda Par’a Anayasa’nın 4. Maddesiyle Sorunları Olmadığını Söylemekle Yetiniyor”
Erdoğan Toprak: “Erdoğan, Hüda Par’a Anayasa’nın 4. Maddesiyle Sorunları Olmadığını Söylemekle Yetiniyor”
Chp’li Dinçer: “Veliye Okul Temizletip, Öğrenciye Çöp Toplatıyorlar”
Chp’li Dinçer: “Veliye Okul Temizletip, Öğrenciye Çöp Toplatıyorlar”
Erhan Adem: “Borç İçinde Yüzen Tarım Ve Orman Bakanlığı, Çiftçiye Nasıl Destek Verebilir?”
Erhan Adem: “Borç İçinde Yüzen Tarım Ve Orman Bakanlığı, Çiftçiye Nasıl Destek Verebilir?”
Chp Antalya Milletvekili Kaya: "Antalya-alanya Otoyol Projesi Ne Zaman Bitecek?"
Chp Antalya Milletvekili Kaya: "Antalya-alanya Otoyol Projesi Ne Zaman Bitecek?"
Chp'li Öztürkmen: Cumhurbaşkanlığı 2023'te Günlük Bin 541 Asgari Ücret Harcamış
Chp'li Öztürkmen: Cumhurbaşkanlığı 2023'te Günlük Bin 541 Asgari Ücret Harcamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Beşar Esad İle Görüşme İrademizi Ortaya Koyduk, Karşı Taraftan Cevap Bekliyoruz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Beşar Esad İle Görüşme İrademizi Ortaya Koyduk, Karşı Taraftan Cevap Bekliyoruz''