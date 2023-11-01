Süleyman Demirel, 99. Doğum Gününde Isparta'da Anıldı: "Demirel Demek Cumhuriyet Demek"

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 99. doğum günü dolayısıyla Isparta'daki anıt mezarı başında anıldı. Anma törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Sayın Demirel 1924 doğumlu. Cumhuriyetin 100. yılını kutluyoruz. Neredeyse ikisi de bir asır olmuş. Sayın Demirel demek cumhuriyet demek" dedi.

Demirel Vakfı tarafından 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 99'uncu doğum günü dolayısıyla Isparta Çalcatepe'deki anıt mezarda anma töreni yapıldı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeev, DP Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Kelleci, DP Genel Sekreteri Ertan Küçükay, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Hamdi Üçpınarlar, Demirel'in doktoru, Isparta İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Aylin Cesur, Demirel Vakfı Başkanı Nihan Atasagun, CHP Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Ispartalı vatandaşlar katıldı.

Tören,saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okunmasıyla başladı. Demirel Vakfı Başkanı Atasagun, anıt mezara çelenk bıraktı. Anma törenine katılamayanların gönderdiği mesajlar okundu.

Törende söz alan Bülent Kuşoğlu, "Sayın Genel Başkanım katılmamı istedi. Ben de 3 gün var kurultaya, ‘Efendim yanlışlık olmasın katılmamı istiyor musunuz’ diye tekrar sorum kendisine. ‘Evet özellikle katılmanı istiyorum Sayın Demirel’in doğum günü...Geçmişini bilmeyenler gelecek inşa edemezler onun için özellikle CHP adına katılacaksın’ dedi. Onun için buradayım. Sayın Demirel 1924 doğumlu. Cumhuriyetin 100. yılını kutluyoruz. Neredeyse ikisi de bir asır olmuş. Sayın Demirel demek cumhuriyet demek. Kendisinden de dinlemiştim zaten gerçek bir cumhuriyet ve Atatürk çocuğu. Biz de onunla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Törende konuşan Aylin Cesur, “Demirel ismi Cumhuriyet ile özdeşleşmişti. İslamköy'de büyüdüğü evde başını eğerek girdiği kapıyı gösterir ve "Cumhuriyet benim. İslamköy'den Çankaya'ya giden bir köylü çocuğunu cumhurbaşkanı yapan cumhuriyettir. Ondan dolayı Cumhuriyet benim" demiştir. O, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı devlet adamıydı" dedi.

Demirel ile uzun yıllar aynı siyasi partide yer alan eki Çevre Bakanı Hamdi Üçpınlar, "1973 senesi seçimlerinde Adalet Partisi, ikinci parti olarak çıkmıştı. Temsilciler meclisinde il başkanları ve milletvekilleri rahmetli Demirel'e, "Efendim, şapkanızı niye alıp gittiniz? Niye şapkayı alıp kaçtınız?" diye sordu. Demirel, kendine has üslubu ile "Ne yani şapkayı bırakıp da mı gideceğim" diye cevap verdi. Bu sözün derin anlamını bilmeyenler, anlamaz. Demirel, "Arkadaşlar devlet baştır. Hükümetler şapkadır. Şapkayı değiştirirsiniz ama başı değiştiremezsiniz. İşte ben onun için o şapkayı aldım" dedi. Buradaki hassasiyeti herkes idrak edemez. Bunu bütün devlet adamları ilke edinmelidir” dedi.

Anka Haber Ajansı