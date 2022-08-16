Sultanbeyli'de İki Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü

Sultanbeyli'de İki Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sultanbeyli, TEM Otoyolu, Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) – SULTANBEYLİ'de 2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sultanbeyli, TEM Otoyolu, Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa Üçok yönetimindeki 05 ABA 917 plakalı yumurta yüklü kamyon, henüz bilinmeyen nedenle önünde ilerleyen Rıdvan İleri yönetimindeki 65 ABH 890 plakalı alçı yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Üçok araç içerisinde sıkışırken, öndeki kamyon şoförü Rıdvan İleri ve yanındaki İnan İleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Üçok'u çıkardı. Üçok, olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ambulansa konulan Üçok, Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer kamyondaki hafif yaralı iki kişi, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar, vinçle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, Kamyon içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden Mustafa Üçok'un bir dönem amatör olarak Amasyaspor'da futbol oynadığı öğrenildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Sultanbeyli'de İki Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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