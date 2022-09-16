Sultanbeyli’de Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Geri Dönüşüm Tesisine Sıçradı

Sultanbeyli’de Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Geri Dönüşüm Tesisine Sıçradı

SULTANBEYLİ'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın bitişikteki geri dönüşüm tesisine sıçradı.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA) - SULTANBEYLİ'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın bitişikteki geri dönüşüm tesisine sıçradı. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde bir mobilya imalathanesinde çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki geri dönüşüm tesisine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti.

Mahalle sakini Tuncay Yalın, "Aşağıda bir kıvılcım çıktı. Yukarı sıçradı. Çocuk yatıyordu hemen babası çocuğu aldı. Burada mobilya yatak yapıyorlar. Yukarısı da hurdacı" dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Sultanbeyli’de Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Geri Dönüşüm Tesisine Sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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