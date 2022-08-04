Sultanbeyli'de Trafik Kazası Sonrası Tekmeli Yumruklu Kavga Kamerada

Sultanbeyli'de Trafik Kazası Sonrası Tekmeli Yumruklu Kavga Kamerada

SULTANBEYLİ'de öğle saatlerinde iki aracın kazası sonrası çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANBEYLİ'de öğle saatlerinde iki aracın kazası sonrası çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede ilerleyen iki aracın kazası sonrası iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafların ayrılmasının ardından olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde tarafların olay yerindeki polis ekiplerine aldırış etmeden kavga etmeye devam ettiği, birbirine saldıran iki grubun güçlükle ayrıldığı görüldü. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Sultanbeyli'de Trafik Kazası Sonrası Tekmeli Yumruklu Kavga Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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