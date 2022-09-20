Sultangazi Belediyesi Eski Habipler Mahallesi’ne Yeşil Alan Kazandırıyor

İSTANBUL(DHA) - Sultangazi Belediyesi, Eski Habipler Mahallesi'ne yeni bir yeşil alan kazandırıyor. 3 bin metrekarenin üzerinde olacak alanda spor sahası, soyunma odaları, oyun grupları, fitness alanları gibi imkânlar yer alacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "İlçemize daha fazla yeşil alan kazandırarak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Sultangazi'nin yaşam standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini belirten Av. Dursun, "Kıymetli komşularımızın doğayla iç içe spor yapmaları ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eski Habipler Mahallemizde yapımına devam ettiğimiz yeni yeşil alan da, spor sahası, soyunma odaları, fitness alanları gibi imkânlarıyla komşularımıza en güzel şekilde hizmet sunacak. Daha yeşil, daha güzel bir Sultangazi için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı