Sultangazi’de 5 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Derya EVREN-Kubilay ÖZEV-Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de 5 katlı binanın çatısında onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında, Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Bosna Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıdaki onarım çalışması sırasında bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan çatı çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangını gören mahalle sakini Naim Topaloğlu, "Ben karşı binada oturuyorum. Önce duman çıktı, onu görür görmez aşağıya indim gidip komşularımızı uyardım binadan çıkın yangın var diye. Ardından da itfaiyeyi aradık. 10 dakika içinde itfaiye geldi ve yangına müdahale etti. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Ustalar çalışıyormuş. O sırada çıkmış yangın" dedi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Öte yandan çatının yandığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatının alev alev yandığı anlar yer aldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı