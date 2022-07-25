Sultangazi'de Park Halindeki Midibüs Yandı

Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) -SULTANGAZİ'de, park halindeki midibüs yandı. Çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, yangın o sırada yoldan geçen vidanjörden alınan suyla söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında park halindeki midibüsün ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alev alan midibüse, ilk olarak yoldan geçen sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen vidanjörden alınan su ile yangın söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Midibüste büyük çaplı hasar oluştu. Çevredekiler yangını ve söndürme çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı