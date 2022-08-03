Sultangazi’de Silahlı Çatışma: 2 Ağır Yaralı

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de 2 gün önce yaşanan yaralama olayının devamında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 Ağustos'ta aynı mahallede yaralama olayı gerçekleşti. Bugün ise olayın devamında bir grup 3 araçla 1420 Sokak'ta bulunan kıraathaneye geldi. Silahlı grup, uzun namlulu silahlarla kıraathaneyi taramaya başladı. Daha sonra içerideki grubun da karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonrasında 2 gruptan da 1'er kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Yaralananların durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın görgü şahidi Yakup Tatar, "Ben iki sokak aşağıdayım. 35-40 el silah sesi geldi. Yukarı çıktığımda burada 3-4 tane araç vardı. Bizim arkadaşımız burada otururken ona mermi geldi. Onu araçla hastaneye götürdük. Yapanları da tanıyoruz bilinen bir isim. Geçen de aynısı olmuştu. Her hafta yaşanan bir olay. Rutin oldu. Bizim arkadaşımız burada yok yere vuruldu. Olan o çocuğa oldu" dedi.

Mahalle sakini Zekayi Yeşil, "Su almaya gitmiştim. Gelirken, arkadan silah sesleri geldi. Baktım çatışma oluyor. Hemen önümdeki otomobilin arkasına yattım. Orada kendimi kurtardım. Benim de arkamdan 3 kere ateş ettiler. Daha sonra polis gelince hepsi kaçtı" diye konuştu.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı