Sultangazi'de Tır'ın Dereye Uçtuğu Kaza Kamerada

Sultangazi'de Tır'ın Dereye Uçtuğu Kaza Kamerada

SULTANGAZİ Cebeci Tüneli çıkışında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp bariyeri aşan TIR, dereye düştü.

Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ Cebeci Tüneli çıkışında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp bariyeri aşan TIR, dereye düştü. Şoför ve yanındaki kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Cebeci Tüneli çıkışı Hasdal yönünde dün saat 05.00 sıralarında, şoförü Kadir Budak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, bariyerleri aşıp Alibeyköy Deresi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın olduğu yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkardı. TIR'dan çıkartılan Budak ve yolcu koltuğunda oturan Abdülkadir Gürbüz, hastaneye kaldırıldı. Abdülkadir Gürbüz'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu TIR birçok parçaya ayrıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan TIR'ın yoldan çıkıp demir bariyerleri aştığı ve alev aldıktan sonra dereye düştüğü görülüyor.

Sultangazi'de Tır'ın Dereye Uçtuğu Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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