Sultangazi'de Yangın Hareketliliği

Sultangazi'de Yangın Hareketliliği

SULTANGAZİ'de çiğ köfte imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Ufak çaplı patlamanın da yaşandığı yangında bir çalışan kolundan hafif yaralandı.

Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de çiğ köfte imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Ufak çaplı patlamanın da yaşandığı yangında bir çalışan kolundan hafif yaralandı.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'ndeki 4 katlı binanın girişinde çiğ köfte imalatı yapılan bir iş yerinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çiğ köfte imalatı yapılan iş yerinde iddiaya göre, gaz kaçağı nedeniyle ufak çaplı patlama yaşandı. Patlama sırasında içeride bulunan çalışanlar kendilerini dışarı attı. Patlamanın etkisiyle iş yerinin camlarının bir bölümü kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Patlama sırasında bir çalışanın kolundan hafif yaralandığı öğrenildi.

Sultangazi'de Yangın Hareketliliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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