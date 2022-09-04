Sultangazi'de Yangında Mahsur Kalan Anne Çocuğunu Balkondan Aşağı Bıraktı

Uğur ŞAHİN - Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. 1'inci katta mahsur kalan anne, çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağı bıraktı. Hafif yaralanan çocuk ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2288 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda çıktı. Panodan çıkan dumanlar binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın 1'inci katında mahsur kalan anne paniğe kapılarak çocuğunu dairenin balkonundan aşağıya bıraktı. Hafif yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye götürülürken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişiye de olay yerinde müdahale edildi. Yangında bir can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı