Sümela Manastırı'na Gidilen Patikada Taş Düştü; 2 Yaralı

Sümela Manastırı'na Gidilen Patikada Taş Düştü; 2 Yaralı

TRABZON'un Maçka ilçesinde, tarihi Sümela Manastırı'na yaya ulaşım sağlanan sarp arazideki patika yolda, yamaçtan kopan taşların isabet ettiği Emine Doster (43) ve Ayşe Dursun (24) yaralandı.

Fatih TURAN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Maçka ilçesinde, tarihi Sümela Manastırı'na yaya ulaşım sağlanan sarp arazideki patika yolda, yamaçtan kopan taşların isabet ettiği Emine Doster (43) ve Ayşe Dursun (24) yaralandı.

Olay, dün Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'Na ulaşımın sağlandığı patika yolda meydana geldi. Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan manastırı ziyaret için Diyarbakır'dan gelen Emine Doster ve Ayşe Dursun, sarp arazide yaya ulaşımının sağlandığı yolda yürürken yamaçtan kopan taşların isabet etmesiyle yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle yola taşındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

YAMAÇLAR ÇELİK AĞLA ÖRÜLMÜŞTÜ

Yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında "Meryem Ana" adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre, 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi yürütülen ve kaya düşmesi tehlikesine karşı yamaçları çelik ağlarla örülen manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs'ta ziyarete açılmıştı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Sümela Manastırı'na Gidilen Patikada Taş Düştü; 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Barakada Çıkan Yangın Binaya Sıçradı, Mahalleli Sokağa Döküldü
Barakada Çıkan Yangın Binaya Sıçradı, Mahalleli Sokağa Döküldü
Balıkesir'de Sünnet Düğünü Kana Bulandı: 3 Ölü, 5 Yaralı
Balıkesir'de Sünnet Düğünü Kana Bulandı: 3 Ölü, 5 Yaralı
Üsküdar’da İki Katlı Gecekondu Alev Alev Yandı
Üsküdar’da İki Katlı Gecekondu Alev Alev Yandı
Demir Döküm Fabrikasında Patlama Sonrası Yangın
Demir Döküm Fabrikasında Patlama Sonrası Yangın
Trafiğe Kapatılan Yola Giren Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı
Trafiğe Kapatılan Yola Giren Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı
Beşiktaş, Avusturya'daki Son Hazırlık Maçında Kazandı
Beşiktaş, Avusturya'daki Son Hazırlık Maçında Kazandı
17 Yaşındaki Çocuk, Silahla Şakalaşırken 17 Yaşındaki Akrabasını Çenesinden Vurdu
17 Yaşındaki Çocuk, Silahla Şakalaşırken 17 Yaşındaki Akrabasını Çenesinden Vurdu