Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Halk Otobüsü 4 Araç İle Büfeye Çarptı: 7 Yaralı

Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Halk Otobüsü 4 Araç İle Büfeye Çarptı: 7 Yaralı

SİVAS'ta sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği özel halk otobüsü, önüne çıkan 4 araca, ardından da büfeye çarptı.

Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği özel halk otobüsü, önüne çıkan 4 araca, ardından da büfeye çarptı. Sürücü ile kazada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Dikilitaş Caddesi'nde meydana geldi. İçerisindeki yolcularıyla birlikte seyir halinde olan 58 H 0116 plakalı halk otobüsünün şoförü Ömer Odabaşı, aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otobüs, yokuş aşağı inerken önüne çıkan 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki bir bıçakçı büfesine çarparak durabildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Odabaşı ile 7 yaralı, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

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Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Halk Otobüsü 4 Araç İle Büfeye Çarptı: 7 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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