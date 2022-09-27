Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Halk Otobüsü, 4 Araç İle Büfeye Çarptı: 7 Yaralı (2)

Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Halk Otobüsü, 4 Araç İle Büfeye Çarptı: 7 Yaralı (2)

Sivas'taki kazanın ardından Vali Yılmaz Şimşek, bölgeye gelerek incelemelerde bulunup, bilgi aldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Sivas'taki kazanın ardından Vali Yılmaz Şimşek, bölgeye gelerek incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Şimşek, "Otobüs şoförü muhtemelen kalp krizi geçirmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bölgedeki park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. Kaza sonucunda 7 vatandaşımız yaralı durumda. Yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Şükür ki öğrendiğimiz bilgilere göre, yaralıların durumu ağır değil. Şoförün de kalp krizi geçirdiğini zannediyoruz. O da tedavi altına alındı. Yaralılara "geçmiş olsun" diyorum, acil şifalar diliyorum" dedi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan kazada yaralananların; şoför Ömer Odabaşı ile otobüsteki Tuba Yıldız (18), Cemile Aktaş (54), Fevzi Ateş (60), büfe önünde duran Yasemin Bulut (55), Büşra Bulut (28) ve park halindeki 58 ABH 281 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Altuntaş olduğu açıklandı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anının ise otobüsteki güvenlik kamerası ile iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs içi kamerasındaki görüntülerde; şoförün kriz geçirdiği ve seyir halindeki aracın, park halindeki araçlar ile büfeye çarpmasıyla yaşanan panik anları yer aldı. (DHA)

Hüsnü Ümit AVCI- Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Halk Otobüsü, 4 Araç İle Büfeye Çarptı: 7 Yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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