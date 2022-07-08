Sürücüsünün Ani Manevra Yaptığı Otomobil Karşı Şeride Geçip Devrildi; Kaza Kamerada

Sürücüsünün Ani Manevra Yaptığı Otomobil Karşı Şeride Geçip Devrildi; Kaza Kamerada

BURSA'da kavşaktan dönüş yapan traktöre çarpmamak için ani manevra yapan Tarık Aytaç'ın (27) kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek devrildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da kavşaktan dönüş yapan traktöre çarpmamak için ani manevra yapan Tarık Aytaç'ın (27) kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek devrildi. Aytaç'ın yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenli kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tarık Aytaç, kavşaktan tali yola dönen traktöre çarpmamak yönetimindeki 16 BS 190 plakalı otomobiliyle ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki tabelaya çarpıp, karşı yöne geçerek devrildi. Kazada Tarık Aytaç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Sürücüsünün Ani Manevra Yaptığı Otomobil Karşı Şeride Geçip Devrildi; Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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