Sürücüye Yardım Ederken Kamyonetin Çarptığı Uzman Çavuş, Şehit Oldu (3)

Sürücüye Yardım Ederken Kamyonetin Çarptığı Uzman Çavuş, Şehit Oldu (3)

Rize'de görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen...

'NE OLUR FOTOĞRAFINI BEN TAŞIYAYIM"

Rize'de görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, protokol mensupları ile şehidin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Törende şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Naci Çakmakçı dua etti. Şehidin eşi Hatice Özsoy tören boyunca eşinin üniformasını giyip, şapkasını da elinde tuttu. Şehidin annesi Fatma Özsoy gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Törenin ardından tabutun taşınması sırasında şehit eşi Hatice Özsoy görevli askerlere "Ne olur fotoğrafını ben taşıyayım" diye seslendi.

Şehit Osman Özsoy'un cenazesi Rize-Artvin Havalimanı'nda uçağa konularak toprağa verileceği memleketi Kayseri'ye uğurlandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Sürücüye Yardım Ederken Kamyonetin Çarptığı Uzman Çavuş, Şehit Oldu (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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