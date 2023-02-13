Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'nin acı kaybı... 'Yarım kalmadık, mahşere kaldık'

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler nedeniyle birçok vatandaşımız vefat etti. Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da depremde erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı’yı kaybetti.

“Yüzünü Görmeye Cesaret Edemedim Önce…”

Acı haberi sosyal medyadan paylaşan isim, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Yarım kalmadık biz söz veriyorum, mahşere kaldık. Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak zorunda kalacaktım artık. Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim, belki de vedalaşmalıydım. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin ve söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım.”

Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr