Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'nin acı kaybı... 'Yarım kalmadık, mahşere kaldık'

Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'nin acı kaybı... 'Yarım kalmadık, mahşere kaldık'

Survivor 2020'de ünlüler takımında mücadele eden Aşkım Burçe Tunay, Kahramanmaraş merkezli depremde erkek arkadaşının hayatını kaybettiği takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından erkek arkadaşı ile birlikte çekildiği bir fotoğraf paylaşan Aşkım Burçe, yazdığı notuyla herkesi hüzne boğdu.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler nedeniyle birçok vatandaşımız vefat etti. Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da depremde erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı’yı kaybetti.

Yüzünü Görmeye Cesaret Edemedim Önce…

Acı haberi sosyal medyadan paylaşan isim, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Yarım kalmadık biz söz veriyorum, mahşere kaldık. Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak zorunda kalacaktım artık. Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim, belki de vedalaşmalıydım. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin ve söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım.”

Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr

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