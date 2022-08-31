Süt Kamyoneti İle Canlı Hayvan Nakil Aracı Çarpıştı

MANİSA'nın Kula ilçesinde canlı hayvan nakil aracı ile süt kamyonetinin çarpıştığı kazada her iki araç da hurdaya döndü.

Hasan YİĞEN / MANİSA (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde canlı hayvan nakil aracı ile süt kamyonetinin çarpıştığı kazada her iki araç da hurdaya döndü. Yaralanmanın meydana gelmediği kazadan sonra canlı hayvan nakil aracı sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne seyir halinde olan Zeynel Abidin Kahraman yönetimindeki 45 ABV 786 plakalı süt kamyoneti ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 64 HH 750 plakalı canlı hayvan nakil aracı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, canlı hayvan nakil aracının sürücü olay yerinde kaçtı. Yaralamanın meydana gelmediği kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı