Suudi Arabistan'da Gözaltına Alınan Kurtuluş Demirbaş, Serbest Bırakıldı

Suudi Arabistan'da Gözaltına Alınan Kurtuluş Demirbaş, Serbest Bırakıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 5 Temmuz Cuma günü Suudi Arabistan'da gözaltına alınan kameraman Kurtuluş Demirbaş, Türkiye'nin girişimleri sonucu serbest bırakıldı. Demirbaş, "Benim bu süreçte arkamda olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve tüm Türk personellerine sonsuz teşekkür ederim" dedi.

(ANKARA) - Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 5 Temmuz Cuma günü Suudi Arabistan'da gözaltına alınan kameraman Kurtuluş Demirbaş, Türkiye'nin girişimleri sonucu serbest bırakıldı. Demirbaş, "Benim bu süreçte arkamda olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve tüm Türk personellerine sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Diplomatik kaynakların verdiği bilgilere göre, kameraman Kurtuluş Demirbaş, 5 Temmuz 2024 tarihinde Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde gözaltına alındığı ve Türkiye'deki girişimler ile serbest bırakıldı. Konuya ilişkin videolu bir açıklama paylaşan Demirbaş, şunları söyledi:

"Başıma gelen tatsız bir olaydan dolayı 5 Temmuz 2024 tarihinden bugüne kadar Suudi Arabistan'ın Taif şehrindeki bir nezarethanede gözaltında tutuluyordum. Devlet büyüklerimizin araya girmesi sonucunda serbest bırakılmıştım. Şu anda Suddi Arabistan'ın Cidde şehrindeki havalimanındayım. Benim bu süreçte arkamda olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve tüm Türk personellerine sonsuz teşekkür ederim."

Anka Haber Ajansı

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