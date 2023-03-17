Tacettin Bayır, Hatay Valisi’nin İstifasını Değerlendirdi: “Herhalde Dokunulmazlık Zırhına Kavuşmak İçin…”

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Hatay Valisi’nin AKP’den milletvekili aday adaylığı için istifa etmesini değerlendirdi. Bayır, “Biz, depremde yaşanan ve hala yaşanmaya devam eden olumsuzluklardan dolayı sorumluların istifa etmesini beklerken, bir baktık ki vali, aday olmak için istifa etmiş. Herhalde dokunulmazlık zırhına kavuşmak için bu talepte bulundu” dedi.

KERİM UĞUR

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Hatay Valisi’nin AKP’den milletvekili aday adaylığı için istifa etmesini değerlendirdi. Bayır, “Biz, depremde yaşanan ve hala yaşanmaya devam eden olumsuzluklardan dolayı sorumluların istifa etmesini beklerken, bir baktık ki vali, aday olmak için istifa etmiş. Herhalde dokunulmazlık zırhına kavuşmak için bu talepte bulundu” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Hatay Valisi’nin AKP’den milletvekili aday adaylığı için istifa etmesini değerlendirdi. Bayır, şunları söyledi:

“Söz konusu valinin Hatay’ın Defne ilçesine konan İtalyan sahra hastanesinden o gün itibariyle haberinin olmadığını fark etmiştik. Hastanenin başhekimi bize bunu anlatmıştı. Sadece vali değil İl Sağlık Müdürü de aday adayı olmuş. Demek ki o zaman arkadaşlar siyaset yapmayı kafalarına koymuşlar, siyaset yapmak içinde ortada gözükmemişler. Yaptığım paylaşımdan 10 gün sonra beni aramış ve azarlar gibi konuşunca ben de kendisine ‘konuşmalarına dikkat et sesini fazla yükseltme’ dedim. Çünkü gerçekten ahlaksızca bir ifade kullanmıştı. Ben de ‘Sen atandın ben seçildim dokunulmazlığı olan biriyle böyle konuşamazsın’ diye ifade ettim herhalde o da dokunulmazlık zırhına kendi ihtiyaç duymuş olsa gerek ki milletvekilliğine aday adayı olmuş. Devletin siyasetin içine bu kadar karıştığı bir dönemi ben hiç yaşamadım.

Bayır, Hatay Valisi’nin AKP’den milletvekili aday adayı olmak için istifa etmesini de şu sözlerle değerlendirdi:

“Binlerce insan ölmüş, Binlerce bina yıkılmış, onlarca yaralı var, hayat alt üst olmuş. Biz, depremde yaşanan ve hala yaşanmaya devam eden olumsuzluklardan dolayı sorumluların istifa etmesini beklerken, bir baktık ki, vali aday olmak için istifa etmiş. Bir yeri hak etmiş olmak için önce, görevini layıkıyla yapmak gerekir. Ancak yapılmayan ve yapılamayan şeyler bu kadar bariz ortada iken, bir bakıyoruz ki, vali aday olmak için istifa ediyor. Herhalde dokunulmazlık zırhına kavuşmak için bu talepte bulundu. Ülkemizin gerçekten böyle yönetilmeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Türkiye’yi 21 senedir yönetenlerin ülkeyi getirdikleri nokta bu.”

“HATAY VALİLİĞİ RESMİ İNTERNET SAYFASINDA ADI DURUYOR”

Bayır, Hatay Valisi’nin istifa etmesine karşın Hatay Valiliği’nin resmi internet sitesinde isminin yer almasını da eleştirdi. Bayır şunları söyledi:

“Hatay Valiliği’nin resmî sitesinde hâlâ istifa eden valinin ismi ve özgeçmişi yer alıyor. Eğer aday gösterilmezse, partili Cumhurbaşkanı tarafından tekrar Hatay Valisi olarak atanacağını düşündüğü için mi sitede bilgileri duruyor diye düşünmemek elde değil. Devlet işlerinin, parti işlerine bu kadar karıştırıldığı bir dönem hiç yaşamamıştık.”

Anka Haber Ajansı