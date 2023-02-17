Taha Duymaz'ın ölüm haberini doğrulayan CNZ Burak ateş püskürdü: Değdi mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden ünlü isimlerden biri de çektiği yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz oldu. Enkaz altından paylaştığı video ile depremin yaşandığı ilk günden itibaren yardım isteyen Duymaz'ın imdadına koşan hiçbir kimse olmadı. Depremin ikinci gününden itibaren bu durumun takipçisi olan ve enkaz başında bekleyen CNZ Burak, Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini doğruladı.

Hatay’da yaşayan ve depremin ardından enkaz altında kaldığı belirlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi, CZN Burak adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir doğruladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 vüyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır yıkımlara neden oldu. Hatay’da yaşayan ve çektiği yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşleri de depremde enkaz altında kaldı.

Günlerdir haber alınamayan Duymaz ve kardeşlerinden acı haber geldi.

Haberi, CZN Burak adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile doğruladı.

Taha Duymaz’ın ailesi ile konuştuğunu belirten Özdemir, “Arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine sabır diliyorum” dedi.

İsyan Etti: ‘Değdi Mi?’

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Özdemir, Taha Duymaz’ın enkaz altında olmadığı ve ‘sosyal medya takipçi sayısını artırmak için yalan söylediği’ iddiaları hakkında da şunları söyledi:

“Tek bir şey soracağım. Taha’ya yapılan zorbalıklara değdi mi? Ben depremin ikinci günden itibaren oradaydım, o günden itibaren ‘Taha yalan söylüyor’ demeye başladınız. Gerçekten Allah’a havale ediyorum.”

Kaynak: gazetekolektif.com