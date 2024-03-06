Tahir Elçi Davasında Avukatların Talepleri Reddedildi, Duruşma 12 Haziran'a Ertelendi

AHMET ÜN

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 28 Kasım 2015 tarihinde katledilen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayeti davasının duruşması yapıldı. Avukatların taleplerini reddeden mahkeme davayı 12 Haziran'a erteledi. Duruşmayı takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Olay yerinde keşif yapılmadı. Mahkeme keşif talebinden vazgeçti. Yine olay yerini gören kameranın kayıtlarının silinmiş olması sebebiyle bunun yeniden incelenmesi için talepte bulundular fakat mahkeme bu talepleri kabul etmedi. Olay yerinde eğer bir keşif yapılmayacaksa, gerçeğe nasıl ulaşılacak" dedi.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015’te katledilmesine dair açılan davanın duruşması Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmayı takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, olay yerinde keşfin yapılmamasına tepki gösterdi.

"MAHKEME TALEPLERİ KABUL ETMEDİ"

Sezgin Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Diyarbakır Barosu Başkanımız Tahir Elçi’nin siyasal bir suikasta kurban edilişinin üzerinden yaklaşık 9 yıla yakın bir zaman geçti. Bugün duruşma yapıldı ve biraz önce duruşma da sonlandı, 12 Haziran tarihine ertelendi. Önceki oturumda mahkeme esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için dosyayı savcılık makamına tevdi etmişti ancak savcılık makamı mütalaasını hazırlayamadı. Dosyanın karmaşık ve kapsamlı olmasını gerekçe gösterdi. Bu nedenle duruşma 12 Haziran'a ertelendi. Türkan Elçi, Diyarbakır Barosu davaya müdahiller, Tahir Elçi'nin yakınları davaya müdahiller. Avukatlar talepte bulundular, Diyarbakır Barosu Başkanımız talepte bulundu ve bugüne kadar tevsi tahkikat taleplerinin mahkemece yerine getirilmemesini eleştirdiler. Olay yerinde keşif yapılmadı. Mahkeme keşif talebinden vazgeçti. Yine olay yerini gören kameranın kayıtlarının silinmiş olması sebebiyle bunun yeniden incelenmesi için talepte bulundular fakat mahkeme bu talepleri kabul etmedi. Olay yerinde eğer bir keşif yapılmayacaksa, gerçeğe nasıl ulaşılacak? Mahkeme keşif yapılamamasının gerekçesini, "olay yerinin değiştiğini" ifade ederek reddetmişti. Dört Ayaklı Minare de orada duruyor, sokak ta aynı sokak, dolayısıyla çok rahatlıkla herkesin konumunun ne olacağını gösteren bir keşif. Olayı gören, tanık olan gazetecilerin ve diğerlerinin dinlenmesiyle yapılabilirdi. Mahkemenin tek başına keşif kararı vermemesi ve bunu reddetmesi bile aslında bu davada adalete ulaşmak istenmediğinin de bir göstergesi. Son derece isteksiz, yasak savma ile bir yargılama yapılıyor maalesef. 12 Haziran'da yine burada olacağız ve gerçek failler ortaya çıkana kadar da bu olayın, bu siyasal suikastın takipçisi olacağız."

takipçisi olacağız."

Anka Haber Ajansı