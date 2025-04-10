Tahliye Edilen Gençler Cezaevinden Çıkıyor... Berkay Gezgin: En Kısa Sürede Ekrem Başkanı Da Çıkartacağız

(İSTANBUL) - CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verildi. Kararın ardından gençler, cezaevi önünde kendilerini bekleyen ailelerine kavuştu.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane eylemlerinin ardından tutuklanan, CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verdi.

Kararın ardından işlemleri tamamlanan gençler cezaevinden çıkmaya başladı. Gençleri Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde CHP heyeti, aileleri ve destek olmaya gelen yurttaşlar karşıladı.

CHP PM üyesi Berkay Gezgin tahliyesinin ardından cezaevi önünde yaptığı açıklamada, "Biz içerideyken mücadeleyi sürdürdüğünüz için çok teşekkür ederiz. Unutmayın ki milletin iradesinin önüne kimse geçemez. Siz mücadele verdiğiniz için biz şu an dışarıdayız. Ekrem Başkanı da çıkartacağız en kısa sürede. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı. Gezgin, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlerin tahliyelerine ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından haklı direnişini ortaya koyan, sesini yükselten, adalet arayan gençler 20 günün sonunda tahliye edildiler. Berkay'da geldi. Ailelerle birlikte diğer gençlerin cezaevinden çıkmasını bekliyoruz. Son tutuklu arkadaşımız da tahliye edilene kadar nöbetimiz sürecek. Sayın İmamoğlu bu cezaevinden çıkana kadar mücadelemize durmaksızın devam edeceğiz." diye konuştu.

Akademisyen Levent Dölek ise, "Verdiğiniz mücadele için çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki burada bulunmamızın hiçbir hukuki sebebi yoktu. Üniversitede yaptığım bir konuşmayı gerekçe gösterdiler. Öğrencilerimizle olmamız bir takım gözlere battı. Öğrenci de hoca da konuşur, slogan atar, eylem yapar. Üniversite budur. Biz yarın da konuşuruz. Çünkü haklarımızı mahkemeler savunamaz. Haklarımızı ancak kullandığımız zaman koruruz. O yüzden herkesi en temel haklarını kullanmaya devam etmeye çağırıyorum." şeklinde konuştu.

Anka Haber Ajansı