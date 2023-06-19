Tahsin Tarhan: "Chp Kurultayda Özeleştiri Vererek Genlerini Yenilemeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, “Şu an CHP’de herkes değişimden bahsediyor, değişmeli de. Doğru, tabanın isteği de bu doğrultuda. Bir özeleştiri yapmamız gerekiyor. Çünkü bu seçimde çok yüksekti beklentiler, CHP kazanacak ve Millet İttifakı iktidar olacak diye. CHP kurultayında özeleştiriyi vererek CHP genlerini yenilemeli. Kan akışı daha iyi olmalı. Kalbe daha iyi kan pompalamalı” dedi. Yurt dışında yeni bir örgütlenmeye gideceklerini kaydeden Tarhan, “Hem gençlik ve kadın kolları, sistemimizi i

TAMER ARDA ERŞİN- SERCAN EMRE İKE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, “Şu an CHP’de herkes değişimden bahsediyor, değişmeli de. Doğru, tabanın isteği de bu doğrultuda. Bir özeleştiri yapmamız gerekiyor. Çünkü bu seçimde çok yüksekti beklentiler, CHP kazanacak ve Millet İttifakı iktidar olacak diye. CHP kurultayında özeleştiriyi vererek CHP genlerini yenilemeli. Kan akışı daha iyi olmalı. Kalbe daha iyi kan pompalamalı” dedi. Yurt dışında yeni bir örgütlenmeye gideceklerini kaydeden Tarhan, “Hem gençlik ve kadın kolları, sistemimizi iyi oluşturup hangi bölgede oy kullanılacaksa ona göre çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor” diye konuştu.

CHP Yurt dışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Ankara’da basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Yurt dışı örgütlenmeyi iş yerine benzeterek, şunları söyledi:

“Profesyonel sanayiciyim. Sistem kurarım. Kendi şirketlerimle ilgili, kendi üretimimle ilgili 40 ülkeye ihracat yapıyorum. İşyerinden hiçbiri beni aramaz. Çünkü sistemi kurduğum için orada yönetim sistemi var. Sadece ben yönetim kurulu toplantılarına giderim. Şimdi iş dünyasındaki tecrübemi ve sistemi yurt dışı örgütlerinde o sistemi analiz ederek, öncelikli olarak çalışmalarımı teşhis koyma üzerine kurdum. Bugüne kadar nasıl bir çalışma yürütülmüş, aynı zamanda diğer partiler nasıl çalışıyor? Yurt dışı oylamalar çok yeni olduğu için henüz daha sistem orada oturmamış.

“MİLLETVEKİLİ SEÇME HAKKI YOK”

Türkiye’de yasa çıkmış yurt dışında seçmenler oy kullansın diye ama zemin hazırlanmamış. Baktığınız zaman 3 milyon 416 bin seçmen var. Bir tane milletvekili seçme hakkı yok. Kendilerine ait milletvekili olmadığı için ister istemez oy kullanma oranı da düşüyor. CHP olarak yaptığımız analizlerde, yurt dışı seçmenlerden aldığımız oylara baktığımız zaman başarısızız. Bunu asla itiraz etmeden kabul ediyoruz. 3 milyon 416 bin oydan 1 milyon 91 bin oy kullanılmış. Cumhurbaşkanı oylarına baktığınız zaman, Recep Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 57,47. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyu 39,57. Yani 60’a, 40.

“SANDIĞA GİTMEYEN CHP’NİN OY ALACAĞI TABAN”

Hedefimiz aradaki farkı kapatmak. Sandığa gitmeyen oyların büyük çoğunluğu sosyal demokrat, sosyalist dediğimiz CHP’nin oy alacağı taban. Öncelikli hedefimiz AK Parti ile farkı kapatıp, öne geçmek.

“21 BİRLİĞİ FEDERASYONA BAĞLAYACAĞIZ”

CHP’nin dünya genelinde 47 temsilcisi var, 21 tanesi Almanya’da. 21 temsilciliği bağlayacağımız bir federasyon oluşturmayı düşünüyoruz… CHP’nin yurtdışında örgütlenmeleri gönüllere dayalı mücadele ediyor ama bazı ülkelerde bizim temsilciliğimiz yok. Öncelikli olarak o ülkelerde de temsilcilik kuracağız. Rusya’da çok sayıda seçmen var ama temsilciliğimiz yok. Kıbrıs’ta sistemi yeniden oluşturacağız, sadece siyasi temsilciliğimiz vardı. Kıbrıs’ta 141 bin seçmen var. Biz Kıbrıs’ta yüzde 60’a yakın oy aldık. Yüzde 55 oy kullanıldı. Kıbrıs’ta da sistemimizi gözden geçireceğiz… AA’yı dahi yurtdışında ziyaret edeceğim. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmayacağım.

Sayın (Namık) Tan ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, o işin siyasi ve diploması ayağında, ben de örgütler ayağında birlikte Avrupa’nın ve dünyanın bütün ülkelerinde birlikte çalışmalar yaparak, Sayın Genel Başkanımızın da bütün programlarına katılarak çalışmaları birlikte yürüteceğiz.”

Tarhan, Almanya’daki duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“AK Parti kamu kaynakları ile. Özellikle yurtdışında TİKA ve Yunus Emre Vakfı var. Kamunun vakıfları, dernekleri üzerinden çalışmalar yürütmüş. Daha organize. Aynı zamanda bütçesi var. Bu çalışmaları yürütmüşler. Bizimkileri daha gönüllülere dahayı çalışma yürütmüşüz. Bizim orada ana hedefimiz sandığa gitmeyen kitleler var. Türkiye’de aileleri CHP’ye oy veren ailelerin sandığa gitmediğini görülüyor… Almanya’da bazı bölgelere 4-5 saatte otobüs ile gidiyorsunuz. Onun için insanlar sandığa gitmiyorlar. Bizim bu sistemi iyi kurmamız gerekiyor. Hem gençlik ve kadın kolları, sistemimizi iyi oluşturup hangi bölgede oy kullanılacaksa ona göre çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor.”

Tarhan, ABD’deki hedeflerini de açıklayarak, şunları söyledi:

“Amerika, Avrupa Birliği, Belçika ve Kıbrıs’ta siyasi temsilciliğimiz var. Sayın Genel Başkana şunu söyledim, ‘Siyasi temsilcilikler size bağlı olsun’ dedim. CHP’nin ABD’de lobisini yapsın. ABD’de CHP’nin çalışmalarını, oradaki hem muhalefet hem iktidarla siyasi birlikteliği yürütecek birer kişi siz oraya atayın, size bağlı olsun. Çünkü Kıbrıs’ta sadece iktidar ile görüşmeyeceksiniz, muhalefet ile, yerel yönetimlerle, orada siyasi bir temsilciğiniz olsun. Biz bunun altına birliklerimizi kuracağız. Bizim işimiz örgütlenme. Siyasi çalışma ayrı bir şey. ABD’de, Kıbrıs’ta, zaten Avrupa’da var. Belçika’da oluşturduk. Kıbrıs’ta CHP birliklerini kurup, oradaki eyaletlere göre temsilcilikler atayacağız.”

"CHP GENLERİNİ YENİLEMELİ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarhan, CHP’deki kurultay süreci ve değişim tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

“İlk MYK’da tabandan gelen, özellikle bazı il başkanlarını istediği tüzük değişikliklerini gündemimize aldık. Genel Başkanımız MYK’da ‘Arkadaşlar görüşün, ne istiyorlarsa, yeni tüzükle ilgili ne istiyorlarsa çalışmaları başlatın’. Biz yeni tüzük çalışmasını da başlattık. Çok uzun süreç yok aslında… Şu an CHP’de herkes değişimden bahsediyor, değişmeli de. Doğru, tabanın isteği de bu doğrultuda. Bir özeleştiri yapmamız gerekiyor. Çünkü bu seçimde çok yüksekti beklentiler, CHP kazanacak ve Millet İttifakı iktidar olacak diye. CHP kurultayında özeleştiriyi vererek CHP genlerini yenilemeli. Kan akışı daha iyi olmalı. Kalbe daha iyi kan pompalamalı.

“ADRESİMİZ KURULTAYDIR”

CHP’yi tanıyanlar bilir, tarihi bilir. CHP’nin geleneklerinde, CHP’nin genlerinde genel başkanın istifası veya genel başkanın imza ile gönderildiği bir tarih yoktur. CHP kurultaya gider, kendini yeniler. Kurultayda da yeni adaylar çıkarsa, yeni yarışlar olursa, olabilir bu. Biz ona karar veremeyiz. Bir örnek vereyim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı, CHP’nin kurucu ilkelerinde yer almış İsmet İnönü, CHP kurultayında yenilmiştir. CHP kurultayında bırakmıştır. Onun için bizim adresimiz kurultaydır.”

“2 DÖNEM OLABİLİR”

Tüzük komisyonu kurularak tüzükte demokratik değişiklikler yapacaklarını kaydeden Tarhan, milletvekilliği seçiminde dönem kuralına ilişkin “O da konulabilir, mesela 2 dönem olabilir. Bunların hiçbirine genel başkanın itiraz edeceğini düşünmüyorum ve uygulanacak” dedi.

Tarhan, Bileşik Metal İş’in kendi iş yerindeki örgütlenme çalışmasının ardından işçi çıkardığı iddialarına ilişkin şunları söyledi:

“Siyasette olmamdan dolayı, sendika bana baskı yaparak diyor ki ‘İşçilerini benim sendikama üye yap’. Ben de diyorum ki, hiçbir sanayici çalışanına ‘Git şu sendikaya üye ol’ diyemez. Bunu biz yapamayız, siz yapın. Siz yapın ben itiraz etmiyorum. Bunu yapabiliyorsanız, benim için sıkıntı yok. Zaten benim işçilerim ile şöyle bir sözleşmem var. Sendikal haklar, neyse onun 2 puan üzerinde. Ömür boyu zaten ben işçilerle sözleşme yapmışım. Türk Metal, Birleşik Metal İş’in yaptığı sözleşmelerin ortalamalarının 2 puan üstünde ben işçilerimle ömür boyu sözleşme yapmışım. Ama ne yazık ki ben özellikle genel başkan yardımcısı olduktan sonra benim işçileri işten attığım, sendikaya üye işçileri işten attığımı söylemeye başladılar. Ben 4-5 aydır hiç işçi çıkarmadım. Bugün gündeme gelmesi bizi çok üzdü. Böyle bir baskı uygulanıyor, biz doğru olduğumuz için eğri belasını bulur.”

Anka Haber Ajansı