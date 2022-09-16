Takla Atan Otomobildeki Baba Öldü, İki Oğlu Yaralandı

Takla Atan Otomobildeki Baba Öldü, İki Oğlu Yaralandı

ADANA'da kontrol çıkıp, refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla atarak inşaat alanına uçan otomobilin sürücüsü Adem Toklu (57) öldü, yanında bulunan çocukları Yasin ve İbrahim Ethem Toklu ise yaralandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kontrol çıkıp, refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla atarak inşaat alanına uçan otomobilin sürücüsü Adem Toklu (57) öldü, yanında bulunan çocukları Yasin ve İbrahim Ethem Toklu ise yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçese Gürselpaşa Mahallese Yaşar Bayboğan ile Şehit Polis Şahin Polat Aydın caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Adem Toklu yönetimindeki 01 TZ 745 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki sinalizasyon direğine çarptıktan sonra takla atarak yol kenarındaki inşaat alanına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Toklu ile yanındaki oğulları Yasin ve İbrahim Ethem Toklu, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan baba Adem Toklu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı iki kardeşin tedavisine ise devam edildiği bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Takla Atan Otomobildeki Baba Öldü, İki Oğlu Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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