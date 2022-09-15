Taksi, Çöp Konteyneri İle Park Halindeki Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Taksi, Çöp Konteyneri İle Park Halindeki Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İZMİR'in Menderes ilçesinde kontrolden çıkan taksinin önce çöp konteynerine, ardından da park halindeki kamyonete çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde kontrolden çıkan taksinin önce çöp konteynerine, ardından da park halindeki kamyonete çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Küner Mahallesinde meydana geldi. Menderes ilçesinden Gümüldür istikametine gitmekte olan Raif Karaca yönetimindeki 37 T 6273 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen taksi metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde taksi sürücüsü Raif Karaca'nın yaşamını yitirdiği, araçta yolcu olarak bulunan F.N.B. (21) ve Z.B.'nin (52) ise ağır yaralandığı belirlendi. Park halindeki kamyonette bulunan Y.A.'nın (46) da kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. F.N.B. ve Z.B., kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Taksi, Çöp Konteyneri İle Park Halindeki Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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